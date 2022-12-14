Исследование: 35% россиян откажутся от новогодних блюд в пользу фастфуда
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис Delivery Club.
Среди давших такой ответ 24% опрошенных планируют заказать в январские каникулы суши и пиццу, 19% — бургеры и картофель фри, 17% — шашлык, вок и шаурму.
Большинство респондентов (83%) намерены посидеть за праздничным столом с семьёй и друзьями и не ограничивать себя в еде.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.