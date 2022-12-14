Синоптик Позднякова рассказала, сколько снега выпадет в Москве к концу недели

Жителей Московского региона предупредили о снежных заносах и гололедице 14 декабря. Температура опустится до -7 °C. Прогнозируется облачность. В столице столбики термометров покажут от -5 °C до -3 °C.

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

При этом, как рассказала «Москве 24» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, к концу календарной недели высота сугробов в городе местами будет выше 20 см.

Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачёва в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» дала рекомендации пожилым людям в случае падения на улице в гололёд.