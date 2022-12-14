Триатлонистка Анна Горева является самым проверяемым РУСАДА спортсменом с начала 2022 года

Триатлонистка Анна Горева является самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом с начала 2022 года.

Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, за 11 месяцев она была проверена на допинг 11 раз.

Победительница юношеского первенства Европы 2019 года по триатлону Горева в августе заняла четвертое место на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

По десять раз были проверены РУСАДА на допинг серебряный призер Спартакиады по триатлону Диана Исакова и бронзовая медалистка того же турнира Юлия Голофеева.

Ранее президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу в ходе конференции организации в Москве отметила, что ФТР находится в постоянном контакте с Международным союзом триатлона (World Triathlon) и Европейским союзом триатлона (ETU) и ставит перед собой цель к 2023 году вернуть российских спортсменов к международным соревнованиям.