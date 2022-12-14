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Выставка «Находки в реставрации» пройдёт в Москве с 15 по 23 декабря

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Выставка «Находки в реставрации» состоится в Московском архитектурном институте с 15 по 23 декабря.
Выставка «Находки в реставрации» пройдёт в Москве с 15 по 23 декабря
  • © mos.ru

Об этом сообщает kp.ru.

«Выставку приурочили к завершению Года культурного наследия народов России. Всего будет представлено порядка 70 экспонатов. Среди них есть и находки из исторических павильонов ВДНХ», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

На выставке можно будет увидеть напольную плитку и кирпичи Московского воспитательного дома, дверное полотно с витражом из дома Абрикосовых, передаёт НТВ.

«Чаще всего находки ассоциируются с археологией, но реставрация — это тоже постоянные открытия», — отметил глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрировали более 200 объектов культурного наследия в 2022 году.

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