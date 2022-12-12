В Крыму ожидается усиление ветра до 25 м/с

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Крыму в ближайшие два дня.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Крымским Гидрометцентром прогнозируется ухудшение погодных условий. В данных условиях мы ожидаем затруднения на автодорогах. Возможны подтопления низменных участков», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Андрей Павлюченко.

По прогнозу, 13 декабря в южных, центральных, восточных районах и в горах вероятны очень сильные дожди, ночью 14 декабря переходящие в мокрый снег.

Ветер усилится до 10 — 15 м/с, местами до 20 — 25 м/с.

Тем временем, в Севастополе в среду ожидается переменная облачность, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«14 декабря. Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 8 — 13 м/с, днём северо-восточный 6 — 11 м/с», — говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днём +5...+7 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столичном регионе прекратится дождь.