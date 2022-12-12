Узнать больше

В Челябинскую область вернутся морозы до -27 °С

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о возвращении морозов в Челябинскую область.
В Челябинскую область вернутся морозы до -27 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«Холодать начнёт в ночь на вторник, 13 декабря. Столбик термометра будет опускаться -15 °С, а в низинах -20 °С. В ночь на 14 декабря похолодает уже до -27 °С», — заявили синоптики.

Днём температура воздуха составит -6...-15 °С. Ветер до 8 — 12 м/с.

Тем временем, в Карелии ночью 12 декабря и в первой половине дня 13 декабря местами возможны сильные снегопады и метель, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональный МЧС. В частности, непогода прогнозируется в Петрозаводске, Медвежьегорском и Олонецком районах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столичном регионе прекратится дождь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить