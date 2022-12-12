В Челябинскую область вернутся морозы до -27 °С

Синоптики предупредили о возвращении морозов в Челябинскую область.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«Холодать начнёт в ночь на вторник, 13 декабря. Столбик термометра будет опускаться -15 °С, а в низинах -20 °С. В ночь на 14 декабря похолодает уже до -27 °С», — заявили синоптики.

Днём температура воздуха составит -6...-15 °С. Ветер до 8 — 12 м/с.

Тем временем, в Карелии ночью 12 декабря и в первой половине дня 13 декабря местами возможны сильные снегопады и метель, передаёт karelinform.ru со ссылкой на региональный МЧС. В частности, непогода прогнозируется в Петрозаводске, Медвежьегорском и Олонецком районах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в столичном регионе прекратится дождь.