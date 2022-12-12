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Кинолог Голубев рассказал, как ухаживать за шерстью собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы по уходу за шерстью собак.
Кинолог Голубев рассказал, как ухаживать за шерстью собак
  • Gettyimages.ru

«Есть множество факторов, которые влияют на качество шерсти питомца, и это не только грамотный уход. Важное значение имеют и правильно подобранный рацион, профилактика кожных заболеваний, защита от агрессивных воздействий внешней среды и паразитов, подходящие средства по уходу за шерстью», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если в рационе не хватает какого-либо элемента, это со временем отразится на состоянии питомца.

Кроме того, Голубев посоветовал подбирать уход в зависимости от качества шерсти собаки. К примеру, жесткошёрстных нужно тримминговать или выщипывать вручную.

Ранее кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о том, что на рассмотрение в Госдуму могут внести проект о штрафах за выгул собак опасных пород без ошейника.

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