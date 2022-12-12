В Татарстане восстановят усадьбу купца Подуруева
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Проектная документация прошла госэкспертизу и получила положительное заключение.
Усадебный комплекс был построен в конце XIX века. В советское время его национализировали. В настоящее время на территории объекта базируется Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник.
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