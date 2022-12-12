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В Татарстане восстановят усадьбу купца Подуруева

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В Чистополе восстановят главный дом, кладовую и ворота объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца Подуруева».
В Татарстане восстановят усадьбу купца Подуруева
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Проектная документация прошла госэкспертизу и получила положительное заключение.

Усадебный комплекс был построен в конце XIX века. В советское время его национализировали. В настоящее время на территории объекта базируется Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник.

Ранее «Невские новости» сообщали, что правительство России выделило 1,1 млрд рублей на реконструкцию исторического форта «Пётр I» в Кронштадте.

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