В Татарстане восстановят усадьбу купца Подуруева

В Чистополе восстановят главный дом, кладовую и ворота объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купца Подуруева».

Об этом сообщает «Реальное время».

Проектная документация прошла госэкспертизу и получила положительное заключение.

Усадебный комплекс был построен в конце XIX века. В советское время его национализировали. В настоящее время на территории объекта базируется Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник.

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