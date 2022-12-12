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Доцент КФУ Аухадеев прокомментировал снежную погоду в Татарстане

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Доцент Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев высказался о снежной погоде в Татарстане.
Доцент КФУ Аухадеев прокомментировал снежную погоду в Татарстане
  • globallookpress.com

В беседе с inkazan.ru он заявил, что выпавший снег — это первые осадки декабря. За три дня выпало 32 мм осадков, или более 60% от климатической нормы месяца.

«Если до этого казанцы жаловались, что снега меньше, чем обычно, то в настоящее время на метеорологических площадках высота снега отмечается в 36 см, что много», — отметил эксперт.

Тем временем в Омской области ночью 13 декабря ожидается снег, а также метель. Порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, передаёт gorod55.ru со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС. Днём 13 декабря и ночью 14 декабря в регион придёт резкое похолодание.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на территории европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление.

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