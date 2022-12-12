В Петербурге обустроят креативное пространство в доме Брюллова
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Цель — создание тёплой, дружественной атмосферы, где процессы разных направлений могут объединяться в нескольких общих зонах двора. В них разместят деревянные настилы, амфитеатры», — заявил учредитель компании —разработчика проектной документации на приспособление здания под современное использование Игорь Пасечник.
По его словам, на этажах оборудуют помещения под коворкинги, читальные залы, мастерские. В лицевом корпусе реставрируются исторические интерьеры.
Ранее НСН передавала, что в московском парке «Кусково» завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов.