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В Петербурге обустроят креативное пространство в доме Брюллова

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В Санкт-Петербурге рассказали о планах по обустройству креативного пространства в доме архитектора Александра Брюллова.
В Петербурге обустроят креативное пространство в доме Брюллова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Цель — создание тёплой, дружественной атмосферы, где процессы разных направлений могут объединяться в нескольких общих зонах двора. В них разместят деревянные настилы, амфитеатры», — заявил учредитель компании —разработчика проектной документации на приспособление здания под современное использование Игорь Пасечник.

По его словам, на этажах оборудуют помещения под коворкинги, читальные залы, мастерские. В лицевом корпусе реставрируются исторические интерьеры.

Ранее НСН передавала, что в московском парке «Кусково» завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов.

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