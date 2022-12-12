Специалист Шиман назвал основные параметры для выбора главной новогодней ёлки России

Директор Волоколамского филиала «Мособллеса» Сергей Шиман рассказал, как выбирают главную новогоднюю ёлку России.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что возраст дерева должен быть около 100 лет.

«Подбор ели занимает 7—8 месяцев. Ветви должны быть здоровые, хвоя — тёмно-зелёная, никаких искривлений. Очень важно забрать её, не повредив. Сто лет — возраст спелости. После ста лет дерево не вырабатывает кислород и всё равно погибнет», — сообщил эксперт.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Херсонес Таврический подготовил программу новогодних и рождественских мероприятий.