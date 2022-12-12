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Специалист Федотова дала рекомендации по выбору горнолыжной экипировки

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Модный эксперт Lamoda Полина Федотова рассказала, как выбрать горнолыжную экипировку.
Специалист Федотова дала рекомендации по выбору горнолыжной экипировки
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что одежда и аксессуары должны быть технологичными, идеально сидеть и быть заметными.

«Из трёх вариантов плотности новичкам предпочтительнее брать низкую или среднюю — именно они предназначены для активного катания на оборудованных склонах. Обращайте внимание на швы: если они снаружи или бесшовные, то меньше вероятности, что такое термобельё будет натирать», — сообщила Федотова.

По её мнению, идеальным вариантом второго слоя станет флисовая олимпийка на молнии.

Что касается верхнего слоя, то эксперт советует выбирать модели с ветро- и влагозащитной мембраной.

«Не забывайте о функциональности — вам будет гораздо проще и удобнее проводить время на склоне, если у куртки будут специальные карманы для смартфона, документов и ски-пасса, снегозащитная юбка, манжеты с отверстием для большого пальца и проклеенные швы, дополнительно защищающие от попадания влаги извне. То же самое касается и горнолыжных брюк», — сказала Федотова.

Она также напомнила о важности шлема, перчаток и обуви.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, столичные компании увеличили выпуск одежды более чем в три раза за год.

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