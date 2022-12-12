Узнать больше

Метеоролог Старков спрогнозировал похолодание и усиление снега в Москве на текущей неделе

Короткая ссылка
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в столице высота снежного покрова составит 20 см на текущей неделе.
Метеоролог Старков спрогнозировал похолодание и усиление снега в Москве на текущей неделе
  • РИА Новости

Сырая погода с оттепелью продлится до вторника, 13 декабря, включительно, сообщил он «Москве 24».

По его словам, со среды температура начнёт понижаться и во второй половине недели составит -5...-10 °С. Также начнётся интенсивный снегопад, снежный покров вернётся к 20 см, его закрепит умеренный мороз.

Аналогичный прогноз дала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В комментарии «Известиям» она заявила, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание, а дождь сменится на снег.

По её словам, в середине недели будет преобладать облачная погода, в пятницу и субботу температура воздуха будет -2...-7 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до -10 °С ожидаются в Московском регионе в четверг, 15 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить