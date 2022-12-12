Метеоролог Старков спрогнозировал похолодание и усиление снега в Москве на текущей неделе

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в столице высота снежного покрова составит 20 см на текущей неделе.

Сырая погода с оттепелью продлится до вторника, 13 декабря, включительно, сообщил он «Москве 24».

По его словам, со среды температура начнёт понижаться и во второй половине недели составит -5...-10 °С. Также начнётся интенсивный снегопад, снежный покров вернётся к 20 см, его закрепит умеренный мороз.

Аналогичный прогноз дала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В комментарии «Известиям» она заявила, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание, а дождь сменится на снег.

По её словам, в середине недели будет преобладать облачная погода, в пятницу и субботу температура воздуха будет -2...-7 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до -10 °С ожидаются в Московском регионе в четверг, 15 декабря.