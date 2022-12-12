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Группа «Земляне» провела предновогодний концерт

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Группа «Земляне» выступила в Москве с праздничным концертом.
Группа «Земляне» провела предновогодний концерт
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«Мы очень хотели подарить зрителям праздник. Чувство веры в лучшее. Зарядить их музыкой», — заявили музыканты.

Они также выразили благодарность коллегам, которые приняли участие в предновогоднем шоу. Среди них — Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, ЮрКисс.

Завершился концерт песней «Трава у дома».

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