Группа «Земляне» провела предновогодний концерт

Группа «Земляне» выступила в Москве с праздничным концертом.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«Мы очень хотели подарить зрителям праздник. Чувство веры в лучшее. Зарядить их музыкой», — заявили музыканты.

Они также выразили благодарность коллегам, которые приняли участие в предновогоднем шоу. Среди них — Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, ЮрКисс.

Завершился концерт песней «Трава у дома».