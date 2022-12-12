Группа «Земляне» провела предновогодний концерт
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».
«Мы очень хотели подарить зрителям праздник. Чувство веры в лучшее. Зарядить их музыкой», — заявили музыканты.
Они также выразили благодарность коллегам, которые приняли участие в предновогоднем шоу. Среди них — Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, ЮрКисс.
Завершился концерт песней «Трава у дома».