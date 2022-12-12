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Штормовое предупреждение в связи с метелью выпустили в Тюменской области 12 декабря

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Гидрометцентр Тюменской области предупредил жителей о штормовом ветре с порывами до 17 м/с и метели. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться до 20:00 12 декабря.
Штормовое предупреждение в связи с метелью выпустили в Тюменской области 12 декабря
  • РИА Новости

«Предупреждение, Тюменская область. Местами метель, порывы ветра до 17 м/с. Период предупреждения — до 20:00 12 декабря», — передаёт URA.RU сообщение регионального Гидрометцентра.

Также о неблагоприятных погодных условиях предупредило региональное МЧС жителей Кировской области, пишет progorod43. По данным ведомства, в регионе ожидаются сильный снегопад и усиление ветра до 13—18 м/с в понедельник, 12 декабря, с сохранением непогоды ночью и утром 13 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что морозы до -10 °С ожидаются в Московском регионе в четверг, 15 декабря.

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