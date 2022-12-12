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В Москве прошла церемония вручения премии «Золотой граммофон»

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В Москве состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
В Москве прошла церемония вручения премии «Золотой граммофон»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Церемонию провели Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин.

В число лауреатов вошли такие артисты, как Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан и Zivert, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Митя Фомин, Люся Чеботина, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Лариса Долина.

«Специальную награду «Легенда русской музыки» получила Любовь Успенская. Вместе с Еленой Север она подарила зрителям композицию «Россия», во время исполнения которой на сцене появились традиционные русские узоры», — говорится в сообщении.

Спецприз получил и Билан — за вклад в защиту окружающей среды.

«Мы действительно с Минприроды России популяризируем вещи, которые важно донести до слушателей», — сказал музыкант.

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