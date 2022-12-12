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В Приморье проведут около 250 праздничных мероприятий в преддверии Нового года

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В муниципалитетах Приморского края пройдут около 250 новогодних мероприятий для детей и взрослых.
В Приморье проведут около 250 праздничных мероприятий в преддверии Нового года
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Также пройдут традиционные акции — «Губернаторская ёлка» и «Ёлка желаний», их посетят, в частности, дети военнослужащих и участников СВО. В благотворительных акциях примут участие региональные и муниципальные руководители, бизнесмены и знаменитости.

Между тем порядка 10 тыс. человек посетили поезд Деда Мороза, который накануне прибыл в Ульяновск. Об этом информирует mosaica.ru.

Отмечается, что состав сделает остановки на восьми станциях Куйбышевской железной дороги. Маршрут пройдёт через 130 городов России.

Ранее сообщалось, что Удмуртия присоединилась к благотворительной акции «Ёлка желаний».

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