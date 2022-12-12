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В Челябинске ожидаются снегопады в течение недели

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В Гидрометеоцентре Челябинской области сообщили, что в столице региона установится комфортная для середины декабря погода.
В Челябинске ожидаются снегопады в течение недели
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«В течение недели дневные температуры будут колебаться от -2 до -12 °С, ночные от -7 до -19 °С. Ветер переменных направлений, от 9 до 15 м/с. Небольшие снегопады ожидаются 12, 13 и 17 декабря, сильный снег пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Всю неделю будет преимущественно пасмурно, только в пятницу солнце будет светить весь день», — рассказали синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

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