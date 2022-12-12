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Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление на европейской части России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на территории европейской части страны, в Поволжье и на Урале ожидается потепление.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление на европейской части России
  • РИА Новости

Это связано с тем, что западнее границ России на Скандинавию перемещается глубокий циклон, объяснил он URA.RU.

«Это приведёт к тому, что повсеместно на европейской территории, исключая Северо-Западный федеральный округ, температура будет выше нормы и очень неспокойно. Радости от того, что тёплая погода, никакой нет. Зимой это, наоборот, проблема. Как только температура становится выше нормы, это значит — оттепельная погода со всем комплексом негативных последствий», — уточнил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

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