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В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение

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В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение на субботу, 10 декабря.
В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В южной части края (Кочубеевский, Андроповский, Александровский, Минераловодский, Предгорный, Новоселицкий, Георгиевский, Кировский, Советский, Будённовский, Нефтекумский, Степновский, Курский округа) сохранится вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий связи и ЛЭП, деревьев, нарушением в работе систем жизнеобеспечения», — заявили синоптики.

В дневное время температура воздуха составит +3...+8 °С, утром местами туман, гололёдно-изморозевые явления.

Снег и гололёд прогнозируются и в Нижегородской области, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Неблагоприятные условия сохранятся ночью и утром в субботу.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

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