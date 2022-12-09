В Челябинской области спрогнозировали ослабление аномальных морозов в выходные

Специалисты Челябинского ЦГМС сообщили, что в Челябинской области в выходные потеплеет, аномальные морозы уступят место обычной декабрьской погоде.

Об этом информирует URA.RU.

«Днём в пятницу, 9 декабря, переменная облачность, без осадков, температура воздуха от -9 до -11 °С. Ночью на субботу и на воскресенье температура будет опускаться до -16...-17 °С. А вот днём в субботу и воскресенье, 10 и 11 декабря, температура достигнет -5...-7 °С. В отдельных районах пройдёт небольшой снег», — уточнили синоптики.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий 9 и 10 декабря.