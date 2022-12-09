Метеоролог Шувалов предупредил о сильных снегопадах в Москве на выходных

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве в выходные потеплеет, на улицах появится «декабрьская слякоть».

В пятницу, 9 декабря, большого количества осадков не ожидается, однако в субботу и воскресенье в столице прогнозируется сильный и мокрый снег, отметил он в беседе с «Известиями».

«В выходные нас накроет циклон, активная фронтальная зона, которая идёт с юго-запада и юга. То есть это более насыщенные атмосферные образования, и поэтому осадки в субботу будут сильными и мокрыми. Это налипание мокрого снега на провода и деревья, это на дорогах снежный накат, это до 10 см снега, которые могут прибавиться к высоте снежного покрова», — рассказал Шувалов.

Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе по ночам ожидаются морозы до -35 °С в ближайшие выходные.