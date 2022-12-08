Более 1,5 млн россиян в регионах посетили передвижную выставку «Календарь деяний Петра I»

Передвижную экспозицию «Календарь деяний Петра I» в шести регионах России в период с июля по декабрь 2022 года посетили более 1,5 млн человек.

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