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Более 1,5 млн россиян в регионах посетили передвижную выставку «Календарь деяний Петра I»

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Передвижную экспозицию «Календарь деяний Петра I» в шести регионах России в период с июля по декабрь 2022 года посетили более 1,5 млн человек.
Более 1,5 млн россиян в регионах посетили передвижную выставку «Календарь деяний Петра I»
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Об этом сообщает РИАМО.

Мультимедийная выставка посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Её организатором выступило агентство развития внутреннего туризма совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры России.

Экспозиция была посвящена личности Петра I. Представленные на выставке экспонаты совмещают черты арт-объектов и электронных устройств.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» проходит с 29 октября по 11 декабря в Москве.

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