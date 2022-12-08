Более 1,5 млн россиян в регионах посетили передвижную выставку «Календарь деяний Петра I»
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Об этом сообщает РИАМО.
Мультимедийная выставка посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Её организатором выступило агентство развития внутреннего туризма совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры России.
Экспозиция была посвящена личности Петра I. Представленные на выставке экспонаты совмещают черты арт-объектов и электронных устройств.
Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» проходит с 29 октября по 11 декабря в Москве.