В Петербурге состоится гала-концерт VI Международного форум-феста Jazz Across Borders
- РИА Новости
Как сообщает neva.today, впервые в гала-концерте примут участие джазовый и симфонический оркестры. На сцене выступят вокалистки Алина Енгибарян и Фантине вместе с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.
Премьерой вечера станет выступление симфонического оркестра «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело совместно с Олегом Аккуратовым.
Ранее в честь 100-летия российского джаза в Санкт-Петербурге состоялся гала-концерт.