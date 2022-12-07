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В Петербурге состоится гала-концерт VI Международного форум-феста Jazz Across Borders

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Гала-концерт VI Международного форум-феста Jazz Across Borders, посвящённый столетию российского джаза, пройдёт в КСК «М-1 Арена» 18 декабря.
В Петербурге состоится гала-концерт VI Международного форум-феста Jazz Across Borders
  • РИА Новости

Как сообщает neva.today, впервые в гала-концерте примут участие джазовый и симфонический оркестры. На сцене выступят вокалистки Алина Енгибарян и Фантине вместе с Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром.

Премьерой вечера станет выступление симфонического оркестра «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело совместно с Олегом Аккуратовым.

Ранее в честь 100-летия российского джаза в Санкт-Петербурге состоялся гала-концерт.

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