Эндокринолог Зяблова посоветовала есть гречку для укрепления сосудов

Эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, какие продукты способствуют укреплению сосудов.

«Для укрепления сосудов подойдут продукты с высоким содержанием витамина С. В рацион полезно включать щавель, гречку, бобы, рыбу. Гречка и другие каши помогают снизить уровень холестерина в крови. В рыбе содержится омега-3, которая полезна для сердца, сосудов и костной ткани», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также можно обратить внимание на авокадо, клюкву, бруснику, чернику, малину.

Со своей стороны, главный внештатный специалист, гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с сайтом «Москва 24» выразила мнение, что пожилым людям в Новый год можно есть различные блюда, но умеренно.

«Если за новогодним столом съесть сразу много жирной пищи, то, конечно, ничего хорошего не будет. Могут развиться острые заболевания, такие как острый панкреатит или гастрит», — предупредила она.

Ранее спортивный физиолог Никита Скрипник рассказал о наиболее оптимальном времени для тренировок.