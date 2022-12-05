Узнать больше

Синоптики спрогнозировали окончание аномальных морозов в Татарстане

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни. По прогнозу, в регионе закончатся аномальные морозы.
Синоптики спрогнозировали окончание аномальных морозов в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Как ожидается, погода изменится 10 декабря из-за выпавшего снега. Ночью температура воздуха может составить -7...-12 °С, днём до -4 °С.

Тем временем в Нижегородской области прогнозируются снегопады, передаёт newsnn.ru со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольгу Мокееву.

По словам синоптика, во второй половине недели к региону приблизится атмосферный фронт. Температура воздуха повысится до -6 °С, а на смену морозам придёт снег.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали холода в Челябинской области 5—8 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить