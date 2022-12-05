Синоптики спрогнозировали окончание аномальных морозов в Татарстане

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни. По прогнозу, в регионе закончатся аномальные морозы.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

Как ожидается, погода изменится 10 декабря из-за выпавшего снега. Ночью температура воздуха может составить -7...-12 °С, днём до -4 °С.

Тем временем в Нижегородской области прогнозируются снегопады, передаёт newsnn.ru со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольгу Мокееву.

По словам синоптика, во второй половине недели к региону приблизится атмосферный фронт. Температура воздуха повысится до -6 °С, а на смену морозам придёт снег.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали холода в Челябинской области 5—8 декабря.