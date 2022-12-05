Узнать больше

В Москве рассказали о программе фестиваля авторского кино «Зимний»

Короткая ссылка
Программный директор кинофестиваля авторского кино «Зимний» Наталья Мокрицкая рассказала, что проходящий в Москве смотр собрал сильную конкурсную программу.
В Москве рассказали о программе фестиваля авторского кино «Зимний»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

В рамках фестиваля будет представлено 10 фильмов, в том числе картины: «Рядом» Тамары Дондурей, «Доктор» Артёма Темникова, «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко, «Наводнение» Ивана И. Твердовского, «Волны» Михаила Брашинского.

Также в программу вошли «Меньшее зло» Виктора Шамирова, новая работа Григория Константинопольского «Клипмейкеры», хоррор «Медея» Игоря Волошина, детективная драма Степана Бурнашёва «Айта» и фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».

Жюри предстоит определить обладателя главного приза и вручить призы за лучшую режиссуру, сценарий, мужскую и женскую роль.

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить