В Москве рассказали о программе фестиваля авторского кино «Зимний»

Программный директор кинофестиваля авторского кино «Зимний» Наталья Мокрицкая рассказала, что проходящий в Москве смотр собрал сильную конкурсную программу.

Об этом сообщает НСН.

В рамках фестиваля будет представлено 10 фильмов, в том числе картины: «Рядом» Тамары Дондурей, «Доктор» Артёма Темникова, «Большие змеи Улли-Кале» Алексея Федорченко, «Наводнение» Ивана И. Твердовского, «Волны» Михаила Брашинского.

Также в программу вошли «Меньшее зло» Виктора Шамирова, новая работа Григория Константинопольского «Клипмейкеры», хоррор «Медея» Игоря Волошина, детективная драма Степана Бурнашёва «Айта» и фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана».

Жюри предстоит определить обладателя главного приза и вручить призы за лучшую режиссуру, сценарий, мужскую и женскую роль.

Ранее режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко в день рождения актёра Евгения Миронова 29 ноября в беседе с ФАН вспомнил об их совместной работе над фильмом «Идиот».