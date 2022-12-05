Диетолог Гинзбург назвал творог и морскую рыбу полезными продуктами для здоровья печени

Врач-диетолог Михаил Гинзбург выразил мнение, что для здоровья печени полезны оливковое масло, творог, ягоды и морская рыба.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что оливковое масло оказывает противовоспалительное действие, а творог богат липотропными факторами, в частности метионином.

«Это аминокислота, которая улучшает обмен веществ в печени. Она обладает регенераторным действием, то есть помогает печёночным структурам обновляться, а также снижает воспаление в печени», — сказал эксперт.

Со своей стороны, диетолог сервиса Budu Наталия Гридина в беседе с Life.ru назвала говядину, свинину, баранину и птицу продуктами с самым высоким содержанием белка.

«Среди растительных продуктов наиболее богатыми по содержанию белка являются фасоль, нут, соя. Таким образом, если вы отказались от мяса и следуете растительной диете, стоит включить в свой рацион бобовые и соевое мясо», — уточнила она.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин посоветовал не компенсировать упадок сил большим количеством стимулирующих напитков, в том числе кофе.