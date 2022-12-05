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Пещере на плато Ай-Петри дали имя философа Данилевского

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Пещеру на плато Ай-Петри в Крыму назвали в честь российского философа Николая Данилевского.
Пещере на плато Ай-Петри дали имя философа Данилевского
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымского федерального университета.

Соответствующее решение приняла топонимическая комиссия Института спелеологии и карстологии КФУ по запросу представителей отделения РГО в Республике Крым в честь 200-летия со дня рождения Данилевского.

«Николай Данилевский жил и работал у подножия Ай-Петри (посёлок Мшатка). Много путешествовал и изучал природу полуострова. Являлся действительным членом Императорского русского географического общества и был удостоен высшей награды РГО — золотой Константиновской медали», — заявил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на набережной Яузы в Басманном районе появится сквер имени авиаконструктора Андрея Туполева.

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