Пещере на плато Ай-Петри дали имя философа Данилевского

Пещеру на плато Ай-Петри в Крыму назвали в честь российского философа Николая Данилевского.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымского федерального университета.

Соответствующее решение приняла топонимическая комиссия Института спелеологии и карстологии КФУ по запросу представителей отделения РГО в Республике Крым в честь 200-летия со дня рождения Данилевского.

«Николай Данилевский жил и работал у подножия Ай-Петри (посёлок Мшатка). Много путешествовал и изучал природу полуострова. Являлся действительным членом Императорского русского географического общества и был удостоен высшей награды РГО — золотой Константиновской медали», — заявил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на набережной Яузы в Басманном районе появится сквер имени авиаконструктора Андрея Туполева.