В ЯНАО предупредили о морозах и ветре до 17 м/с на текущей неделе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В понедельник, 5 декабря, на территории округа температура воздуха будет достигать -2...-7 °С, 6 декабря — -10...-15 °С, ночью -13...-18 °С. 7 декабря температура опустится до -13...-21 °С, местами до -8 °С.
Наряду с этим специалисты Приволжского УГМС сообщили о холодной погоде в Самарской области, пишет sovainfo.ru.
По прогнозам синоптиков, днём 5 декабря в регионе термометры покажут -8...-13 °C. А в ночь на вторник, 6 декабря, температура опустится до -13...-18 °C, местами до -23 °C. Днём воздух прогреется до -9...-14 °C.
Ранее сообщалось, что в Москве установлен рекорд атмосферного давления для 4 декабря.