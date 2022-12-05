В ЯНАО предупредили о морозах и ветре до 17 м/с на текущей неделе

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По данным Обь-Иртышского УГМС, в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни ожидается ветреная погода с порывами ветра до 17 м/с и метель.
В ЯНАО предупредили о морозах и ветре до 17 м/с на текущей неделе
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

В понедельник, 5 декабря, на территории округа температура воздуха будет достигать -2...-7 °С, 6 декабря — -10...-15 °С, ночью -13...-18 °С. 7 декабря температура опустится до -13...-21 °С, местами до -8 °С.

Наряду с этим специалисты Приволжского УГМС сообщили о холодной погоде в Самарской области, пишет sovainfo.ru.

По прогнозам синоптиков, днём 5 декабря в регионе термометры покажут -8...-13 °C. А в ночь на вторник, 6 декабря, температура опустится до -13...-18 °C, местами до -23 °C. Днём воздух прогреется до -9...-14 °C. 

Ранее сообщалось, что в Москве установлен рекорд атмосферного давления для 4 декабря.

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