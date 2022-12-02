Кинолог Голубев рассказал об изменениях в поведении собак зимой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что с наступлением зимы поведение собак может измениться.

«Они становятся более ленивыми и спокойными, могут больше спать, отказываться от активных игр и долгих прогулок. В это время уделите внимание рациону вашего питомца: возможно, потребуется сократить калорийность блюд, но делать это следует только после консультации с ветеринарным врачом», — рассказал он в беседе с РИАМО.

По его словам, желательно подмечать за собакой изменения в поведении, так как резкие перемены могут говорить о проблемах со здоровьем.

«В холодное время года с особой заботой отнеситесь к вашим четвероногим друзьям. Поддерживайте их иммунитет сбалансированным питанием и грамотным уходом», — посоветовал эксперт.

Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по подготовке вольера для собак к зиме.