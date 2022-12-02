В Подмосковье объявили лауреатов литературных премий Пришвина и Рождественского
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Об этом сообщает телеканал «360».
Лауреатом премии имени Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо» стала Галина Леонова.
В категории «Поэтический дебют» победила Анна Касенкова.
Премия имени Михаила Пришвина в номинации «Художественные произведения» присуждена Валентину Лебедеву.
В номинации «Краеведческо-публицистические произведения» отмечены Евгений и Олег Курочкины.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков.