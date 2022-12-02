В Подмосковье объявили лауреатов литературных премий Пришвина и Рождественского

Короткая ссылка
В Московской области назвали лауреатов литературных премий. Награждены 26 авторов.
В Подмосковье объявили лауреатов литературных премий Пришвина и Рождественского
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Лауреатом премии имени Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо» стала Галина Леонова.

В категории «Поэтический дебют» победила Анна Касенкова.

Премия имени Михаила Пришвина в номинации «Художественные произведения» присуждена Валентину Лебедеву.

В номинации «Краеведческо-публицистические произведения» отмечены Евгений и Олег Курочкины.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить