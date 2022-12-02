В Подмосковье объявили лауреатов литературных премий Пришвина и Рождественского

В Московской области назвали лауреатов литературных премий. Награждены 26 авторов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Лауреатом премии имени Роберта Рождественского в номинации «Зрелое перо» стала Галина Леонова.

В категории «Поэтический дебют» победила Анна Касенкова.

Премия имени Михаила Пришвина в номинации «Художественные произведения» присуждена Валентину Лебедеву.

В номинации «Краеведческо-публицистические произведения» отмечены Евгений и Олег Курочкины.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков.