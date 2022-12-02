Акция «День без турникетов» пройдёт 8—10 декабря в Москве

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Традиционная акция «День без турникетов» пройдёт 8—10 декабря в Москве. Её участниками станут 120 площадок, в том числе технопарки, мануфактуры, инновационные центры.
Акция «День без турникетов» пройдёт 8—10 декабря в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Декабрьская акция станет четвёртой с начала года, в предыдущих трёх поучаствовали 43 тыс. человек. Проект привлекает всё новых партнёров — из 120 площадок, которые предлагается посетить на этот раз, 20 присоединилось впервые», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Среди новых партнёров — холдинг «Вертолёты России», передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что одна из предыдущих акций «День без турникетов» была посвящена Московской неделе моды.

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