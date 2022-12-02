Индийская актриса Рашмика Манданна поделилась впечатлениями от поездки в Россию

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Фарзона Ширинбек
На Фестивале индийского кино в Москве Рашмика Манданна, исполнительница главной женской роли в картине «Пушпа. Восхождение», поделилась впечатлениями о визите в Россию.
Индийская актриса Рашмика Манданна поделилась впечатлениями от поездки в Россию
  • Gettyimages.ru

Актриса прилетела на фестиваль в составе съёмочной группы проекта. Она отметила, что осталась довольна своей первой поездкой в страну, поскольку ей очень понравилась Москва, а также тёплый приём российских зрителей.

Говоря о сложностях работы над фильмом, Рашмика Манданна подчеркнула, что фильм снимался в разгар COVID-19 в горах в условиях экстремальной жары. Но, несмотря на все сложности, актриса, считает, что оно того стоило.

«Большую часть фильма нам пришлось снимать в необычных местах: очень далеко от городов и на вершинах гор. Погода стояла невыносимо жаркая. Боже мой, съёмки действительно выдались очень тяжёлыми. Кроме того, мы снимали в разгар пандемии коронавируса, в общей сложности полтора-два года», — отметила Рашмика Манданна.

Ранее исполнитель главной роли «Пушпа. Восхождение» Аллу Арджун рассказал, что был бы рад сотрудничеству с российскими актёрами.

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