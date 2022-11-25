Синоптики предупредили о похолодании до -20 °С в Удмуртии

В Удмуртии в выходные ожидается похолодание.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометцентра.

Ночью и днём в субботу, 26 ноября, возможен продолжительный умеренный снег, на дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха составит -10...-15 °С ночью, -5...-10 °С днём.

В воскресенье, 27 ноября, прогнозируется -13...-18 °С и -8...-13 °С соответственно. Небольшой снег.

В понедельник, 28 ноября, ночные температуры составят -15...-20 °С, дневные -11...-16 °С, без существенных осадков.

Тем временем в Оренбургской области в ближайшие сутки возможно резкое понижение минимальной и максимальной температуры воздуха на десять и более градусов, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный департамент ПБ и ГЗ.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозная погода в Москве сохранится, на следующей неделе морозы усилятся.