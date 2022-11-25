Узнать больше

Синоптики предупредили о похолодании до -20 °С в Удмуртии

Короткая ссылка
В Удмуртии в выходные ожидается похолодание.
Синоптики предупредили о похолодании до -20 °С в Удмуртии
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Knöppel / EyeEm

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального гидрометцентра.

Ночью и днём в субботу, 26 ноября, возможен продолжительный умеренный снег, на дорогах снежный накат и гололедица. Температура воздуха составит -10...-15 °С ночью, -5...-10 °С днём.

В воскресенье, 27 ноября, прогнозируется -13...-18 °С и -8...-13 °С соответственно. Небольшой снег.

В понедельник, 28 ноября, ночные температуры составят -15...-20 °С, дневные -11...-16 °С, без существенных осадков.

Тем временем в Оренбургской области в ближайшие сутки возможно резкое понижение минимальной и максимальной температуры воздуха на десять и более градусов, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный департамент ПБ и ГЗ.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что морозная погода в Москве сохранится, на следующей неделе морозы усилятся.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить