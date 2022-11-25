Узнать больше

В Театре имени Вахтангова рассказали о секрете успеха

Короткая ссылка
Гендиректор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, в чём заключается секрет успеха.
В Театре имени Вахтангова рассказали о секрете успеха
  • РИА Новости
  • © Валерий Шустов

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что зрители приходят в театр за двумя эмоциями — поплакать или посмеяться.

«Если сегодня вечером в театре эти человеческие эмоции попадают в моё сердце — я смеюсь, я плачу, я размышляю о жизни, о времени, о том, что увидел на сцене, — значит, театр выполнил свою задачу. Это и есть секрет успеха театра», — пояснил Крок.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить