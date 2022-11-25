В Театре имени Вахтангова рассказали о секрете успеха

Гендиректор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, в чём заключается секрет успеха.

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что зрители приходят в театр за двумя эмоциями — поплакать или посмеяться.

«Если сегодня вечером в театре эти человеческие эмоции попадают в моё сердце — я смеюсь, я плачу, я размышляю о жизни, о времени, о том, что увидел на сцене, — значит, театр выполнил свою задачу. Это и есть секрет успеха театра», — пояснил Крок.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения оперной премии «Онегин».