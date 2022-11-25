В 2023 году на борьбу с пожарами Карелия получит 317 млн рублей из федерального бюджета.

Об этом пишет karelinform.ru.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РК, по сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров в 2022 году снизилось в 3,1 раза, а их общая площадь сократилась в 115 раз: 168,7 га в 2021 году против 19,3 тыс. га в 2021.

Отмечается, что добиться таких результатов помогла в том числе и региональная поддержка.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.