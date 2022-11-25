В Ставрополе проведут мероприятия в честь Дня матери 27 ноября

В Ставрополе проведут мероприятия, посвящённые Дню матери, который отмечается в воскресенье, 27 ноября.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на мэрию города.

В частности, в субботу центр «Орлёнок» представит программу «Все краски жизни для тебя!», а в воскресенье библиотека №11 проведёт мастер-класс «Открытка для мамы».

Также запланирован концерт «От сердца к сердцу» в городском Доме культуры.

Тем временем в Удмуртии с начала 2022 года наградили знаками отличия 20 многодетных матерей, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Республиканскую награду «Материнская слава» учредили в 2005 году. За 17 лет знаки отличия получили 779 женщин.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направят 400 млн рублей на обеспечение жильём молодых семей.