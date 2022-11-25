Фестиваль туристических фильмов «Свидание с Россией» пройдёт в Вологде

Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм «Свидание с Россией» состоится в Вологде. В рамках мероприятия пройдут конкурсная и внеконкурсная программы.

Об этом сообщает «Российская газета».

Зрители увидят фильмы о Крыме и Камчатке, Сибири и Байкале, Дальнем Востоке и Антарктиде. Также будет представлена картина «Андрей Тарковский. Невозвращение ветра».

Кроме того, в ходе фестиваля состоятся мастер-классы, круглые столы, детские программы.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.