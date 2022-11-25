Фестиваль туристических фильмов «Свидание с Россией» пройдёт в Вологде
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Об этом сообщает «Российская газета».
Зрители увидят фильмы о Крыме и Камчатке, Сибири и Байкале, Дальнем Востоке и Антарктиде. Также будет представлена картина «Андрей Тарковский. Невозвращение ветра».
Кроме того, в ходе фестиваля состоятся мастер-классы, круглые столы, детские программы.
Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.