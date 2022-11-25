В ХМАО на выходных ожидаются ночные морозы до -41 °С

Специалисты Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа сообщили о морозных выходных, когда в некоторых районах температура ночью опустится до -41 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

«26 ноября местами изморозь. Температура ночью -31...-36 °С, при прояснениях до -41 °С, днём -21...-26 °С, местами по восточной половине до -31 °С. 27 ноября температура ночью -21...-26 °С, при прояснениях до -35 °С, днём -18...-23 °С. 28 ноября температура днём -15...-20 °С, местами по западной половине до -10 °С», — говорится в прогнозе.

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