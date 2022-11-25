Узнать больше

В ХМАО на выходных ожидаются ночные морозы до -41 °С

Короткая ссылка
Специалисты Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа сообщили о морозных выходных, когда в некоторых районах температура ночью опустится до -41 °С.
В ХМАО на выходных ожидаются ночные морозы до -41 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Debra Brash / Design Pics

Об этом сообщает URA.RU.

«26 ноября местами изморозь. Температура ночью -31...-36 °С, при прояснениях до -41 °С, днём -21...-26 °С, местами по восточной половине до -31 °С. 27 ноября температура ночью -21...-26 °С, при прояснениях до -35 °С, днём -18...-23 °С. 28 ноября температура днём -15...-20 °С, местами по западной половине до -10 °С», — говорится в прогнозе.

Ранее синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» рассказал о погоде в Крыму в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить