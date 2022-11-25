Диетолог Денисова предупредила о рисках аллергической реакции вследствие переедания мандаринов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологий Наталья Денисова посоветовала воздержаться от переедания мандаринов.

В беседе с «Радио 1» она заявила, что если съесть слишком много цитрусовых, то может возникнуть аллергия.

«Нужно быть аккуратным с потреблением цитрусовых, поскольку они содержат много органических кислот, из-за которых могут появиться изжога и боли», — сказала она.

Как отметила эксперт, в этом отношении нужно проявлять осторожность и тем, кто страдает сахарным диабетом.

Со своей стороны, диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о пользе каш в качестве перекуса.

«Когда мы чувствуем слабость, нам не хватает сил на работу, я рекомендую даже в перекус съесть тарелочку каши. Необязательно, чтобы это было утром. Можно есть кашу весь день, можно поесть её на ужин, можно на обед, а можно как перекус между завтраком и обедом», — считает эксперт.

Ранее врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алёна Курочкина посоветовала желающим сбросить лишний вес проанализировать свой рацион и режим питания.