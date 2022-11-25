Синоптик Позднякова спрогнозировала облачную погоду с лёгким снегом в Москве на выходных

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные в Москве погода будет соответствовать климатической норме.

В беседе с «Известиями» она отметила, что погоду в столице в ближайшие дни будет определять антициклон, который сформировался над Архангельской областью. Из-за него установится облачная погода, но при этом облака будут не плотные и существенных осадков не ожидается.

«Но в воскресенье может опускаться местами небольшой снежок, который существенно не поменяет столичный пейзаж», — добавила синоптик.

В субботу днём ожидается -3...-5 °С, в ночь на воскресенье — -5...-7 °С, днём так же, как и накануне, -3...-5 °С.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа Татьяна Соколова в беседе с URA.RU рассказала, какой будет зима в регионе.