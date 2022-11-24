Узнать больше

На главной переправе ЯНАО открыли движение

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе открыли движение на переправе Салехард — Лабытнанги.

«Движение открыто для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 т, для гусеничных — общей массой до 5 т. Его запустили сразу по двум полосам», — пишет «Ямал 1» со ссылкой на окружной Департамент транспорта.

На третьей полосе работы ещё продолжаются.

Также, по сообщениям zr.media, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Арест Давтян рассказал, какие работы проводятся в регионе. По его словам, в настоящее время среди прочего идёт расчистка русел рек — до 25 ноября все необходимые работы должны быть завершены.

Также 14 муниципалитетов края получили средства на проведение неотложных работ по ликвидации последствий паводка, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Омской области восстановили 524 га леса в 2022 году. Деревья высадили взамен утраченного лесного фонда, а также на территориях, прежде не занятых лесом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить