На главной переправе ЯНАО открыли движение

В Ямало-Ненецком автономном округе открыли движение на переправе Салехард — Лабытнанги.

«Движение открыто для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 т, для гусеничных — общей массой до 5 т. Его запустили сразу по двум полосам», — пишет «Ямал 1» со ссылкой на окружной Департамент транспорта.

На третьей полосе работы ещё продолжаются.

Также, по сообщениям zr.media, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Арест Давтян рассказал, какие работы проводятся в регионе. По его словам, в настоящее время среди прочего идёт расчистка русел рек — до 25 ноября все необходимые работы должны быть завершены.

Также 14 муниципалитетов края получили средства на проведение неотложных работ по ликвидации последствий паводка, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Омской области восстановили 524 га леса в 2022 году. Деревья высадили взамен утраченного лесного фонда, а также на территориях, прежде не занятых лесом.