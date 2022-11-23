Диетолог Соломатина рассказала о пользе семечек подсолнечника для нервной системы

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах семечек подсолнечника.

«В семечках много магния, который успокаивает нервную систему, расслабляет сосуды и понижает давление. Поэтому они хороши для тех, кто нервозный. Там есть и витамины группы B, которые тоже великолепно влияют на нервную систему», — уточнила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в семечках есть и витамин Е, способствующий улучшению зрения и состояния кожи.

«В семечках подсолнечника есть полиненасыщенные жирные кислоты. Они предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний и от развития воспалений», — добавила Соломатина.

Со своей стороны, нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life.ru дала рекомендации по составлению полезного меню для детей.

В частности, она посоветовала включать в рацион авокадо, сливочное масло, орехи, брокколи, томаты. Кроме того, по мнению эксперта, полезно какао, которое поднимает настроение.

Ранее врач высшей категории, эндокринолог, диетолог доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.