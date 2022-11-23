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В Челябинской области ночные температуры опустятся до -29 °С в выходные

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В Челябинской области ожидаются сильные морозы в ближайшие выходные.
В Челябинской области ночные температуры опустятся до -29 °С в выходные
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью и днём пятницы, 25 ноября, будет ещё не слишком морозно — до 16 — 17 градусов ниже нуля. Но в ночь на субботу температура опустится -29 °С, днём термометры будут показывать 16 — 18 градусов холода», — говорится в прогнозе.

Тем временем, в Удмуртии ночью 24 ноября местами возможен сильный снегопад, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр. Температура воздуха — до -9 °С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об опасности ледяных дождей.

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