Синоптик Старков спрогнозировал перепады температуры предстоящей зимой в России

Ведущий синоптик «Гисметео» Леонид Старков рассказал, какой может быть предстоящая зима в регионах России.

В беседе с Общественной службой новостей он выразил мнение, что зима отличится погодой с сильными скачками атмосферного давления и перепадами температуры.

Как отметил Старков, такой процесс уже можно наблюдать в европейской части России, в том числе в Черноземье, где на смену умеренному морозу пришли ледяной дождь и гололёд.

В южных регионах температура воздуха достигала +20 °С, а в Центральной России местами были заморозки.

«Такая погода будет характерна для всего холодного полугодия, преимущественно для европейской части России», — предположил Старков.

Тем временем стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни ожидается похолодание до -41 °С в ночное время. Днём -19...-25 °С, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«24 ноября по восточной половине местами небольшой снег», — говорится в прогнозе.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об опасности ледяных дождей.