Зимний парковый сезон откроется в Ульяновске 3 декабря
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Как рассказал мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин, зимний парковый сезон в городе откроется 3 декабря.
В частности, в парке 40-летия ВЛКСМ появится пять горок для массового катания, также будет залит каток, а во «Владимирском саду» предусмотрены фотозоны и праздничная иллюминация.
Также стало известно, что в детском парке имени Терешковой в Челябинске 25 ноября заработает каток, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Каток откроют праздничной программой, которая начнётся в 17:00. Массовые катания будут доступны спустя час. Одновременно кататься на дорожках могут до 300 человек», — отметили в мэрии.
Ранее сообщалось, что в Москве ГУМ-каток площадью почти 6 тыс. кв. м и ГУМ-ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября.