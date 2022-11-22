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Зимний парковый сезон откроется в Ульяновске 3 декабря

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На заседании штаба по развитию Ульяновской области обсудили подготовку региона к зимним праздникам.
Зимний парковый сезон откроется в Ульяновске 3 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © sestovic

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как рассказал мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин, зимний парковый сезон в городе откроется 3 декабря.

В частности, в парке 40-летия ВЛКСМ появится пять горок для массового катания, также будет залит каток, а во «Владимирском саду» предусмотрены фотозоны и праздничная иллюминация.

Также стало известно, что в детском парке имени Терешковой в Челябинске 25 ноября заработает каток, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Каток откроют праздничной программой, которая начнётся в 17:00. Массовые катания будут доступны спустя час. Одновременно кататься на дорожках могут до 300 человек», — отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Москве ГУМ-каток площадью почти 6 тыс. кв. м и ГУМ-ярмарка начнут работать на Красной площади с 28 ноября.

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