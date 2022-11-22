Вокалистка Донецкого театра получила членский билет Союза театральных деятелей России

В Москве 22 ноября прошла церемония вручения членских билетов Союза театральных деятелей России артистам Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Марина Погорелова, артистка-вокалистка из ДНР, в разговоре с RT отметила, что это важное событие для всего донецкого театрального сообщества.

«Для меня большая честь побывать здесь... Мне торжественно вручили членский билет. Я и так член Союза театральных деятелей, но не такого масштаба, а это уже новый уровень и большая честь», — заявила артистка.

Она подчеркнула, что театральное сообщество ДНР чувствует «помощь Российской Федерации».

«Самое главное — мы под крылом. То, что случилось сегодня, — очень важное событие для всех, особенно для нас. И мы очень благодарны за это», — отметила вокалистка.

Марина Погорелова рассказала, что, несмотря на происходившие в течение восьми лет события, театр не прекращал свою деятельность и труппа работала даже в самых тяжёлых условиях.

«Наш театр не прекращал свою деятельность. Мы работали под обстрелами. Это было очень тяжело и страшно, но мы продолжали службу. Сейчас, после начала СВО, мы лишены наших встреч со зрителями — в нашем городе нет возможности посещать культурно-массовые мероприятия. Но мы продолжаем работать, показывая спектакли онлайн», — говорит вокалистка.

Она отметила, что вся труппа находится в режиме ожидания мира и живой встречи со зрителями.

Ранее артист из Донецка прокомментировал вступление в Союз театральных деятелей России.