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Библиотеки Подмосковья проведут более 600 мероприятий в осенние каникулы

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Библиотеки Московской области планируют провести более 600 мероприятий во время осенних каникул.
Библиотеки Подмосковья проведут более 600 мероприятий в осенние каникулы
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  • © Cavan Images

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В частности, в Электростали центральная библиотека «Буратино» подготовила квесты и викторины, а в Подольске детская библиотека №27 проведёт праздник русской деревянной ложки с играми и конкурсами.

Тематические программы подготовлены также в Дубне, Жуковском и в других населённых пунктах.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 30 тыс. читательских билетов оформили онлайн жители столицы на портале mos.ru.

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