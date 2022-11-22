Библиотеки Подмосковья проведут более 600 мероприятий в осенние каникулы

Библиотеки Московской области планируют провести более 600 мероприятий во время осенних каникул.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В частности, в Электростали центральная библиотека «Буратино» подготовила квесты и викторины, а в Подольске детская библиотека №27 проведёт праздник русской деревянной ложки с играми и конкурсами.

Тематические программы подготовлены также в Дубне, Жуковском и в других населённых пунктах.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что более 30 тыс. читательских билетов оформили онлайн жители столицы на портале mos.ru.