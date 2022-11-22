Легкоатлетические соревнования «Скорость» пройдут 26—27 ноября в Москве

В Москве в третий раз состоятся легкоатлетические соревнования «Скорость». Они запланированы на 26 и 27 ноября.

Это завершающий старт в 2022 году от команды Бегового сообщества.

В субботу, 26 ноября, пройдут забеги на 60, 400 и 1000 м, а также классическая эстафета 4х200 м.

В воскресенье, 27 ноября, участники посоревнуются на дистанциях 200 и 3000 м. Кроме того, состоится шведская эстафета 200+400+600+800 м.

Программа включает и мастер-классы. Тренеры покажут, как правильно разминаться, научат стартовать с колодок, объяснят правила поведения на дорожке.